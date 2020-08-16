ترامب يدرس حظر عملاق التسوق الصيني “علي بابا”

ترامب يدرس حظر عملاق التسوق الصيني “علي بابا”

أبرز المواد
المرور: لا تقسيط للمخالفات.. ودفعها شرط للقيام بأي تعامل مع «أبشر»

المرور: لا تقسيط للمخالفات.. ودفعها شرط للقيام بأي تعامل مع «أبشر»

أبرز المواد
«الإيكمو».. يواجه شراسة «كوفيد».. ويعين 32 مصاباً على التعافي

«الإيكمو».. يواجه شراسة «كوفيد».. ويعين 32 مصاباً على التعافي

أبرز المواد
ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

أبرز المواد

فلادان: لا يعجبني الوضع في الأهلي.. وهنالك شيء خطأ في النادي

فلادان: لا يعجبني الوضع في الأهلي.. وهنالك شيء خطأ في النادي
http://almnatiq.net/?p=894008
المناطق_الرياض

عبر مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش، عن عدم رضاه، عن الأوضاع في النادي، واصفاً الظروف في الفريق بغير الطبيعية.

وقال ميلويفيتش في تصريح تلفزيوني: “إذا لم تنتهي المشاكل بنهاية الموسم الحالي، فأنا لست متفائلاً بالموسم المقبل، ولا يعجبني الوضع في النادي”، وأضاف: “أنا الآن أنفذ استراتيجية النادي، وليس استراتيجيتي الخاصة، ما ألاحظه أن الوضع غير طبيعي لأي مدرب، يجب أن يأتي اللاعبين إلى اللعب وهم سعداء، وهنالك شئ خطأ”.

وزاد: “سأجلس مع الإدارة وأسألهم عن حقيقة الوضع في النادي، وأنا مدرب لدي اسمي ولدى نتائجي، ومسيرتي المهنية في عالم التدريب”.

وأضاف: “الأهلي لديه الكثير من المواهب الشابة ويجب أن يكون هنالك استراتيجة من النادي للتعامل معهم”.

وحول الخسارة التي تلقاها فريقه من الفيصلي اليوم قال ميلويفيتش: “الفريق ناقص اليوم 10 لاعبين، والعدد المتاح لنا في هذه المباراة 16 لاعبين منهم 2 من مواليد 2002، وطبعاً يوجد لاعبين لا يتحملوا ضغط المباراة”.

روابط ذات صلة

منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم في دوري المحترفين

منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم في دوري المحترفين
قبل كارثة بايرن.. متى تلقت شباك برشلونة “آخر 8″؟

قبل كارثة بايرن.. متى تلقت شباك برشلونة “آخر 8″؟
وزارة الرياضة تمنع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق (توكلنا )

وزارة الرياضة تمنع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق (توكلنا )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*