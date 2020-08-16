فلادان: لا يعجبني الوضع في الأهلي.. وهنالك شيء خطأ في النادي

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عبر مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش، عن عدم رضاه، عن الأوضاع في النادي، واصفاً الظروف في الفريق بغير الطبيعية.

وقال ميلويفيتش في تصريح تلفزيوني: “إذا لم تنتهي المشاكل بنهاية الموسم الحالي، فأنا لست متفائلاً بالموسم المقبل، ولا يعجبني الوضع في النادي”، وأضاف: “أنا الآن أنفذ استراتيجية النادي، وليس استراتيجيتي الخاصة، ما ألاحظه أن الوضع غير طبيعي لأي مدرب، يجب أن يأتي اللاعبين إلى اللعب وهم سعداء، وهنالك شئ خطأ”.

وزاد: “سأجلس مع الإدارة وأسألهم عن حقيقة الوضع في النادي، وأنا مدرب لدي اسمي ولدى نتائجي، ومسيرتي المهنية في عالم التدريب”.

وأضاف: “الأهلي لديه الكثير من المواهب الشابة ويجب أن يكون هنالك استراتيجة من النادي للتعامل معهم”.

وحول الخسارة التي تلقاها فريقه من الفيصلي اليوم قال ميلويفيتش: “الفريق ناقص اليوم 10 لاعبين، والعدد المتاح لنا في هذه المباراة 16 لاعبين منهم 2 من مواليد 2002، وطبعاً يوجد لاعبين لا يتحملوا ضغط المباراة”.