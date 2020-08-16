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منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم في دوري المحترفين

منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم في دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=894009
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الرياضة اليوم، أنه تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظير ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بعد ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وذلك في إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

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