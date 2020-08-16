ترامب يدرس حظر عملاق التسوق الصيني “علي بابا”

المناطق_رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس حظر شركة “علي بابا” الصينية العملاقة للتسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة

ويأتي ذلك على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية، حيث أعلن ترامب في وقت سابق عن حجب تطبيقي Tik Tok وWeChat الصينيين في الولايات المتحدة

وأمهل ترامب شركة ByteDance الصينية 90 يوما لنقل كل العمليات المتعلقة بالتطبيق Tik Tok إلى خارج الولايات المتحدة

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية في الفترة الأخيرة توترا متزايدا بشأن العديد من الملفات، بما في ذلك اتهام واشنطن للصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية وقضية هونغ كونغ وقضية الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني وفيروس كورونا وغيرها