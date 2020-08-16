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الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض والقصيم ومكة وجازان

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض والقصيم ومكة وجازان
http://almnatiq.net/?p=894011
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة وجازان فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل الى 45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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