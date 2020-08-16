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المرور: لا تقسيط للمخالفات.. ودفعها شرط للقيام بأي تعامل مع «أبشر»
http://almnatiq.net/?p=894012
المناطق_الرياض

أكد المرور السعودي عدم وجود تقسيط للمخالفات المرورية، مشيرًا إلى ضرورة دفع كامل المخالفة للتعامل مع بوابة «أبشر».

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- أنَّ «التعليمات تنصّ على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكّن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر.).

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن عليه مخالفات تتجاوز الـ20 ألف ريال ويرغب في تقسيطها.

من جهة أخرى، حذر المرور من الانشغال عن القيادة لثوانٍ معدودة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك قد يؤدّي لانحراف المركبة عن المسار، مما يعرض سلامة قائدها وسلامة من حوله للخطر.

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