16 حالة بلا أعراض.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بـكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 15 حالة لأشخاص قادمين من الخارج ، فضلا عن تسجيلها أيضا 16 حالة بلا إعراض وخروج 56 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84827 حالة، بما في ذلك 618 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79575 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات “كوفيد-19” حول العالم حاجز 21 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من 760 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 14 مليونا آخرين.