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عدد ضحايا كورونا في إيران يرتفع لأكثر من 89000 شخص

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عدد ضحايا كورونا في إيران يرتفع لأكثر من 89000 شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران يرتفع لأكثر من 89000 شخص
http://almnatiq.net/?p=894030
المناطق_وكالات

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 383 مدينة في إيران بلغ للأسف أكثر من 89000.

وصل عدد الضحايا في خراسان رضوي إلى 6443 شخصًا، وفي خوزستان إلى 6135، وفي قم إلى 4420، وفي مازندران إلى 4225.

وفي اصفهان إلى 3921، وفي كيلان إلى 3712، و في لرستان إلى 3662، وفي سيستان وبلوجستان إلى 2831، وفي ألبرز إلى  2640 .

وفي أذربيجان الغربية  2560، وفي فارس إلى 2513، وفي كلستان إلى  2504، وفي كردستان إلى 1779، وفي خراسان الشمالية  إلى 1377، وفي كرمان  إلى 1358، وفي هرمزكان إلى 1159، وفي بوشهر إلى 1065.

وفي يزد إلى 1025، وفي زنجان إلى 831 ، وفي جهارمحال وبختياري إلى 587، وفي كهكيلويه وبويرأحمد إلى 495 شخصًا.

بينما يعلن وكلاء النظام في مختلف المحافظات عن تدهور الوضع، وتعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 26 محافظة في البلاد في حالة حمراء أو إنذار قال روحاني أمس استمرارًا لسلسلة أكاذيبه اليومية: كورونا أخذ سيرا عكسيا في كثير من المحافظات.

وألقى باللوم على المواطنين مرة أخرى قائلاً إنه في الموجة الأولى : اعتقد البعض أن هذا المرض خطير حقًا لكن وقته قصير جدًا !!. اعتبروا الوقت قصيرا لكنه ليس لمدة شهر ولا شهرين ولا شهور بل وربما لسنوات. نسي أنه في أواخر فبراير أعلن أن كل شيء سيكون على ما يرام يوم السبت 28فبراير.

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