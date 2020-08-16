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قفزة عالمية: الإصابات اليومية بـ كورونا تتجاوز 294 ألف حالة

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قفزة عالمية: الإصابات اليومية بـ كورونا تتجاوز 294 ألف حالة

قفزة عالمية: الإصابات اليومية بـ كورونا تتجاوز 294 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=894041
المناطق_الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالمياً بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 ألفاً و237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد.19.

وكان الرقم الاجمالي اليومي القياسي السابق يزيد قليلاً عن 292 ألف حالة وتم تسجيلة في 31 يوليو.

وبموجب الأرقام المطلقة، فإن أكثر الدول تضرراً هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث سجلت كل منها أكثر من 100 ألف حالة خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقا للخبراء، فإنه من المحتمل أن يكون عدد الحالات التي لم يتم تسجيلها أعلى من ذلك بكثير.

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