اغتيال زعيم المجموعة المسلمة بمدينة سوم في بوركينافاسو على أيدي مسلحين

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أدان رئيس بوركينافاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بشدة عملية الاغتيال الشنيع الذي تَعَرّض له الإمام صهيب سيسي، زعيم المجموعة المسلمة بمدينة سوم، على أيدي مسلحين مجهولين؛ حيث تم العثور على جثته أمس قرب مدينة جيبو حيث يقطن.

وأضاف الرئيس كابوري أن اغتيال هذا الإمام يهدف إلى تقويض نموذج التسامح الديني وأسس أمتنا؛ منددًا بالطابع الظلامي واللا إنساني للمجموعات المسلحة.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الإمام البالغ من العمر 73 عامًا، في 11 أغسطس الجاري، لدى عودته من العاصمة واغادوغو متوجهًا إلى مدينة جيبو؛ حيث أخضعوا السيارة التي كان الإمام على متنها مع مسافرين آخرين، للتفتيش، قبل أن يقتادوه معهم إلى وجهة مجهولة، ويتركوا باقي الركاب يواصلون رحلتهم.