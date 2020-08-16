قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور

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انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تصريحات مسؤول خليجي سابق حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ووصفه بـ”مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر”.

ورغم أن قرقاش لم يذكر صراحة اسم حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر السابق، إلا أنه ذكر قرينة واضحة تدلّ عليه، وهي سلسلة تغريدات استهلها بأنه “لا يريد أن يعلق”.

وكان بن جاسم قد نشر 12 تغريدة متتابعة على تويتر، تعليقا على إعلان معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، بدأها بجملة “لا أريد أن أعلق”.

وقال قرقاش في تغريدته: “لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ.. لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ.. 12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه”.

وكان قرقاش قد قال في مقابلة حصرية مع شبكة CNN حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إن على الفلسطينيين “استغلال هذه الفرصة”، لافتا على أن “لدى إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير”.