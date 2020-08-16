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العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”

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العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”

العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”
A view of Umm Qasr Port is seen after protesters blocked its entrance, south of Basra, Iraq November 3, 2019. REUTERS/Essam al-Sudani
http://almnatiq.net/?p=894060
المناطق_متابعات

حذرت دائرة الجمارك العراقية من وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة 550 كم جنوب بغداد.

وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأحد “إن هيئة الجمارك إنتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيماوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”.

وأضاف “أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانيء أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للأنفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء”.

ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية “المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص الى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية”.

وكانت الحكومة العراقية قد دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للاسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.

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