احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب
أبرز المواد
 جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية
أبرز المواد
 قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور
أبرز المواد
 العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”
أبرز المواد
 90 مدرسة يمنية أضحت معتقلات.. انتهاكات الحوثي تتواصل
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة 2071 جولة رقابية تضبط 826 منشأة مخالفة خلال أسبوع
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا والجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاديهما
أبرز المواد
 اغتيال زعيم المجموعة المسلمة بمدينة سوم في بوركينافاسو على أيدي مسلحين
أبرز المواد
 الرئيس اللبناني: منفتحون لمباحثات سلام تقود للتطبيع مع إسرائيل
أبرز المواد
 قفزة عالمية: الإصابات اليومية بـ كورونا تتجاوز 294 ألف حالة
أبرز المواد
 البنوك الصينية تسجل توسعاً في الأصول خلال النصف الأول لـ2020
أبرز المواد
 وفاة روبرت ترمب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي
أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب

مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب

أبرز المواد
جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية

جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية

أبرز المواد
قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور

قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور

أبرز المواد
العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”

العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”

أبرز المواد

90 مدرسة يمنية أضحت معتقلات.. انتهاكات الحوثي تتواصل

90 مدرسة يمنية أضحت معتقلات.. انتهاكات الحوثي تتواصل
http://almnatiq.net/?p=894067
المناطق_وكالات

تتواصل انتهاكات ميليشيات الحوثي في المناطق التي سيطرت عليها، بحق اليمنيين كباراً وصغاراً، باعة ومدرسين وصحافيين.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين “يحيى اليناعي” أن الميليشيات الحوثية حولت 90 مؤسسة تعليمية في اليمن إلى مراكز اعتقال.

كما أوضح أن ذمار وتعز تأتي في مقدمة المحافظات اليمنية من حيث عدد المنشآت التربوية المحولة إلى سجون، بواقع 10 مدارس في كل من المحافظتين.

في حين حلت أمانة العاصمة في المرتبة الثانية بعدد 9 مدارس، تليها الجوف 8، ثم صعدة بواقع 7 مرافق تعليمية، و6 مدارس في عمران، و6 في محافظة إب، و5 في البيضاء و5 في حجة، و12 منشأة في محافظات الحديدة والمحويت والضالع بواقع 4 مدارس في كل محافظة.

روابط ذات صلة

مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب

مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب
جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية

جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية
قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور

قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*