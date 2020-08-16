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أمانة المدينة المنورة 2071 جولة رقابية تضبط 826 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة المدينة المنورة 2071 جولة رقابية تضبط 826 منشأة مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=894068
المناطق_المدينة

كثفت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة. كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها إغلاق 63 منشأة مخالفة، وإشعار وإنذار 826 منشأة، وإتلاف 1,758 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى أخذ 396 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.
كما نفذت الفرق الميدانية 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ، كما جرى رفع 11966 طناً من النفايات المنزلية ، وإزالة 42187 متراً مكعباً من الانقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنورة.
وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 .

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