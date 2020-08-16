قوات الاحتلال تغلق بحر غزة وطيرانه الحربي يقصف عدة أهداف

المناطق - الرياض

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، فيما جدد الطيران الحربي قصفه على عدة أهداف.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعًا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارًا في المكان.