احدث الأخبار

أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو
أبرز المواد
 جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية
أبرز المواد
 المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا
أبرز المواد
 عون: لا أفكر بالاستقالة والتحقيق بانفجار بيروت سيستغرق وقتا
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تغلق بحر غزة وطيرانه الحربي يقصف عدة أهداف
أبرز المواد
 تقارير تكشفُ سبب وفاة شقيق ترامب ومعاناة “الأيام الأخيرة”
أبرز المواد
 اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف”: قرار بدء الدراسة عن بعد يؤكد حرص القيادة على سلامة الطلاب
أبرز المواد
 جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً من خريجي الثانوية
أبرز المواد
 قرقاش يرد على حمد بن جاسم: حاسد متآمر يبحث عن دور
أبرز المواد
 العراق: تحذيرات من تكرار كارثة بيروت.. 513 حاوية “شديدة الانفجار” بميناء “أم قصر”
أبرز المواد
 90 مدرسة يمنية أضحت معتقلات.. انتهاكات الحوثي تتواصل
أبرز المواد
أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو

أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو

أبرز المواد
جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية

جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية

أبرز المواد
المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

أبرز المواد
عون: لا أفكر بالاستقالة والتحقيق بانفجار بيروت سيستغرق وقتا

عون: لا أفكر بالاستقالة والتحقيق بانفجار بيروت سيستغرق وقتا

أبرز المواد

قوات الاحتلال تغلق بحر غزة وطيرانه الحربي يقصف عدة أهداف

قوات الاحتلال تغلق بحر غزة وطيرانه الحربي يقصف عدة أهداف
http://almnatiq.net/?p=894088
المناطق - الرياض

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، فيما جدد الطيران الحربي قصفه على عدة أهداف.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.
وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعًا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارًا في المكان.

روابط ذات صلة

أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو

أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو
جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية

جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية
المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*