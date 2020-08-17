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قرصنة آلاف “الحسابات الحكومية” في كندا

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http://almnatiq.net/?p=894090
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الكندية السبت أنّ قراصنة نجحوا مؤخراً في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لمستخدمين لخدمات حكومية عبر الإنترنت.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية في بيان إنّ الهجمات استهدفت خدمة “جي سي كي” التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

وأضافت أنّ كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حساباً على خدمة “جي سي كي” تمّ “الحصول عليها بطريقة احتيالية واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية”.

وأكّد البيان أنّ كل الحسابات التي تضرّرت من الهجوم تم إلغاؤها.

وبحسب البيان فإنّ القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنّه على الإثر تمّ تعليق الدخول إلى هذه الحسابات “لحماية بيانات دافعي الضرائب”.

وأكّد البيان أنّ الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقاً “لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات”.

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