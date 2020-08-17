يوفنتوس يبحث عن مهاجم.. ورونالدو يقترح زميله القديم

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يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الصيف الجاري، فيما تحدثت تقارير عن أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو اقترح اسم زميله القديم على المدير الفني أندريا بيرلو.

وحسبما أفادت محطة “سبورت إيطاليا” التلفزيونية الرياضية، فإن رونالدو أوصى مدربه بضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي لعب 9 مواسم متتالية إلى جوار الأسطورة البرتغالية في الفريق الملكي.

لكن المصدر قال إن انضمام بنزيمة (32 عاما) إلى بطل الدوري الإيطالي، سيكون مرهونا بقدرة النادي على بيع صانع ألعابه باولو ديبالا، من أجل الحصول على التمويل اللازم للصفقة.

ويضع بيرلو، الذي تم تعيينه بشكل مفاجئ قبل أيام مديرا فنيا ليوفنتوس، قائمة تضم عددا من المهاجمين، لضم أحدهم خلال الصيف الجاري.

ومن بين الأسماء المطروحة 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، هم إيدن دجيكو لاعب روما وأركاديوس ميليك مهاجم نابولي ودوفان زاباتا لاعب أتالانتا.

أما من خارج الدوري المحلي، فتضم القائمة وراؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي وألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ودونييل مالين من أيندهوفن الهولندي، إلى جانب بنزيمة.

ولا تزال إدارة الفريق الإيطالي تدرس كل الخيارات، ولم تقدم العروض لأي من اللاعبين المذكورين.

يشار إلى أن قرار تعيين بيرلو مدربا ليوفنتوس كان مفاجئا للجميع، خاصة أن النجم السابق للفريق لا يملك أي خبرة تدريبية في ملاعب كرة القدم على الإطلاق.