متى يجب التخلي عن العدسات اللاصقة الملونة

أعلن طبيب العيون الروسي، فياتشيسلاف كورينكوف، أنه يمكن للعدسات اللاصقة الملونة أن تشوه صورة العالم من حولك، لذلك عند ارتدائها، عليك الالتزام ببعض القواعد.

تسمح العدسات الملونة لأي شخص بالحصول على لون العين المطلوب بسهولة. قد يكون هذا جميلاً، لكن في نفس الوقت يسبب بعض الإزعاج. يجب عدم ارتداء هذه العدسات الملونة في المساء أو في الطقس الغائم.

وقال الطبيب لوكالة “سبوتنيك”: “يوجد عدسات ملونة بالكامل وعدسات ملونة فقط من الأطراف. لا تلون بعض العدسات في المنتصف. هناك منطقة تحاكي حدقة 3.5 ملم. وهي شفافة تماما ولا يوجد صبغة، ولكن هذه المنطقة يمكن أن تحد من الرؤية في المساء. قد يبدأ الشخص في رؤية الحافة الملونة في العدسات. هذا يرجع إلى حقيقة أن الحدقة تتوسع في الظلام. عندما تكون الحدقة أكبر من المنطقة غير المصبوغة، سيبدأ الشخص في الشعور بهذا”.

لا يتسبب هذا في الإزعاج فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تشويه صورة العالم المحيط. ربما لا يجب القيادة بالعدسات الملونة.

أما العدسات الملونة بالكامل هي مسألة مختلفة تمامًا.

“العدسات الملونة بالكامل، بما في ذلك الوسط، لا تؤثر على رؤية اللون. ولكن تغير من اللون قليلا. يبدو الأمر كما لو كنت ترتدي نظارات مع عدسات ملونة. كل هذا آمن”.