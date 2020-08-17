التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة

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ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر يوليو 6.1 في المائة على أساس سنوي (مقارنة بالشهر نفسه من 2019)، بينما ارتفع 5.9 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه).

ووفقا لـ “الاقتصادية”، يعد معدل التضخم في يوليو هو الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة إعتبارا من مطلع يوليو الماضي.

والتضخم في يوليو الماضي هو سابع ارتفاع على التوالي، لكنه أقل وتيرة منذ مطلع العام، حيث ارتفع 0.7 في المائة في يناير و1.2 في المائة في فبراير و1.5 في المائة في مارس و1.3 في المائة في أبريل و1.1 في المائة في مايو الماضي، 0.5 في المائة في يونيو الماضي.