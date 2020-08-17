احدث الأخبار

نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”
المنطقة الشرقية
 “كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
أبرز المواد
 حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع
أبرز المواد
 لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم
أبرز المواد
 إيجابي للمقترضين .. 3 من 4 مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية تتداول دون 1 %
أبرز المواد
 السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %
أبرز المواد
 واشنطن تهدد بتفعيل آلية “سنابّاك” لفرض العقوبات على إيران
أبرز المواد
 إنفلونزا وكورونا.. تحذير من “برميل مزدوج” من الفيروسات في الشتاء
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه
أبرز المواد
 التضخم في السعودية يرتفع 6.1 % في يوليو مع رفع ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 متى يجب التخلي عن العدسات اللاصقة الملونة
أبرز المواد
 العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية
أبرز المواد
نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”

نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”

المنطقة الشرقية
“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم

“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم

أبرز المواد
حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع

حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع

أبرز المواد
لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم

لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم

أبرز المواد

السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %

السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %
http://almnatiq.net/?p=894121
المناطق - الرياض

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، بانخفاض نشاطها الأسبوعي بنسبة بلغت 43.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة البالغ 2.47 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في نشاط السوق كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 44.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 27.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال.
كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 41.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 83.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 394 مليون ريال.

روابط ذات صلة

“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم

“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع

حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع
لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم

لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*