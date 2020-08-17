السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %

المناطق - الرياض

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، بانخفاض نشاطها الأسبوعي بنسبة بلغت 43.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة البالغ 2.47 مليار ريال.

وشمل الانخفاض في نشاط السوق كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 44.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 27.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال.

كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 41.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 83.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 394 مليون ريال.