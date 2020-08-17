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إيجابي للمقترضين .. 3 من 4 مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية تتداول دون 1 %

إيجابي للمقترضين .. 3 من 4 مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية تتداول دون 1 %
http://almnatiq.net/?p=894123
المناطق - الرياض

سجلت ثلاثة من بين أربعة مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية مستويات متدنية، حيث أصبح ثلاثة منها تتداول لأول مرة دون 1 في المائة بنهاية الشهر الماضي.
وبحسب “الاقتصادية”، حصل المستدينون السعوديون على أخبار إيجابية في الأيام الماضية عندما كسر ثالث مرجع تسعيري للقروض الشهر الماضي حاجز الـ1 في المائة وذلك لأول مرة منذ ستة أعوام، لتنخفض بذلك المبالغ التي يدفعونها كفائدة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال العام الماضي.
وأصبح “السايبور” الخاص لأجل “ستة أشهر” يتداول عند مستويات 0.98 في المائة أواخر الشهر الماضي، ليصبح المؤشر المرجعي الثالث (من بين أربعة مؤشرات) يكسر حاجز 1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد السايبور لأجل شهر واحد والسايبور لأجل 3 أشهر.
وعاودت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد السعودية ومعظم العقود المصرفية للشركات والأفراد، مسار انخفاضاتها بنهاية الشهر الماضي وذلك بعد أن قلصت من حدة تراجعاتها خلال التوقف المؤقت الذي تم في نيسان (أبريل) الماضي.
وإن الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام وتسعة أشهر، بعد إغلاق السايبور عند 0.93 في المائة بنهاية الشهر الماضي. وتعد تلك التطورات إيجابية للمستدينين بشكل عام الذين تم تسعير قروضهم بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.

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