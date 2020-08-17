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“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم

“كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
http://almnatiq.net/?p=894129
المناطق - الرياض

طور فريق من الباحثين في الصين كمامات ذكية يمكنها تحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم، مما يسمح برصد المؤشرات الحيوية للأمراض التنفسية المختلفة على نطاق واسع.

ومن المعروف أن الهواء التي يستنشقه الانسان يحتوي على مركبات متطايرة وغير متطايرة داخل نقاط مائية متناهية الصغر، ويمكن أن تكشف بعض هذه الجزيئات معلومات صحية مهمة، تساعد على تحديد إصابة المستخدم بأمراض معينة، أو كيفية تفاعل الجسم مع بعد أصناف الدواء.

ومن أجل اختبار هذه التقنية، ثبت الباحثون شريطا من الألياف الصلبة من نوعية (إس.بي.إم.إي) داخل كمامة (إن 95)، وتم اخضاع المتطوعين في التجربة لأنشطة مختلفة مثل تناول أصابع موز أو قطع من الثوم أو تدخين سجائر أو تناول أكواب من القهوة، قبل أن يطلب منهم ارتداء الكمامة الذكية والتنفس داخلها، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المتخصص في مجال التكنولوجيا.

ثم قام فريق الدراسة بإزالة الألياف من الكمامة، واخضاعها لاختبارات كيميائية مختلفة لمعرفة المركبات الموجودة داخلها.

ويأمل الباحثون من هذه الطريقة في التوصل إلى تقنية جديدة لتشخيص الأمراض التنفسية التي تتطلب من المرضى ارتدء أقنعة الوجه الوقائية بشكل دائم في حياتهم اليومية.

وأجريت الدراسة بتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية وبرنامج للأبحاث الجديدة بجامعة جينان في الصين.

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