احدث الأخبار

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية
أبرز المواد
 هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يطلق مرحلة الاستعداد الخاصة بالمدارس
منطقة القصيم
 مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020
منطقة الرياض
 خادم الحرمين يأمر بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل
أبرز المواد
 أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو
أبرز المواد
 جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية
أبرز المواد
 المغرب يسجلُ أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا
أبرز المواد
 عون: لا أفكر بالاستقالة والتحقيق بانفجار بيروت سيستغرق وقتا
أبرز المواد
الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة تبوك
فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة

فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية

أبرز المواد

مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020

مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020
http://almnatiq.net/?p=894143
شاجع الدوسري -السليل :

كشفت “صحة الرياض” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة السليل خلال النصف الاول من العام الحالي 2020م بلغ (88447) مستفيد، اذ قدم مستشفى السليل العام خدماته خلال نفس العام لعدد( 66955) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من (27961) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(11520) مراجع .
وأضافت أن المستشفى أجرى (22036) فحص مخبري، و(5314) فحص شعاعي.
وأشارت إلى أن مستشفى السليل العام أجرى ( 63) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 61 ) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية ( 124 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد ( 91) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 6 مركز صحي ( 21492 ) مستفيد .

 

روابط ذات صلة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية
هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً

هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*