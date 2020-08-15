تعليم عنيزة يطلق مرحلة الاستعداد الخاصة بالمدارس

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المناطق / عنيزة

رحب مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي بعودة منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية المدرسية صباح اليوم الأحد الموافق 26/12/1441 هـ والتي انطلقت خلالها المرحلة النهائية للاستعداد لبداية العام الدراسي القادم 1442 هـ.

هذا، وتباشر الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام ورياض الأطفال العديد من المهام الهادفة لتهيئة المدارس لانطلاق العملية التعليمية بجانبيها الحضوري والتعليم عن بعد، والذي أقر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الهيئة الإدارية جميع قادة المدارس ووكلائهم والمكلفين بأعمال الدعم التعليمي داخل المدرسة، حيث يقوم فريق الاستعداد الدراسي في المدرسة بتنظيم آلية توزيع المقررات الدراسية وتحديث بيانات الفصول وإعداد الجداول الدراسية ومراجعة خطة الصيانة التقنية والاعتيادية للمبنى المدرسي ومرافقه المختلفة واستكمال عملية القبول والتسجيل الإلكتروني.

كما، تزامنت عودة الهيئة الإدارية في المدارس مع عودة الإدارات والأقسام الإشراقية للعمل وقيامها بالدور التنسيقي وتوفير الدعم لجميع المدارس في قطاعي البنين والبنات ومتابعة تنفيذ حركة نقل القيادات التعليمية في المدارس وسد احتياجها من التشكيلات المدرسية المتاحة.

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