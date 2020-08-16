احدث الأخبار

ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض
أبرز المواد
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران
منطقة نجران
 الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية
أبرز المواد
 هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يطلق مرحلة الاستعداد الخاصة بالمدارس
منطقة القصيم
 مستشفى السليل يقدم خدماته لنحو 88447 مستفيدا خلال النصف الاول من 2020
منطقة الرياض
 خادم الحرمين يأمر بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل
أبرز المواد
 أسعار الجملة في المملكة ترتفع 5.1 % خلال يوليو
أبرز المواد
 جو بايدن: أردوغان مستبد وسأدعم المعارضة التركية
أبرز المواد
ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض

ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض

أبرز المواد
الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران

منطقة نجران
الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة تبوك

فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة

فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=894159
المناطق - واس

رحّب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد توصية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وقال :” إن الهدف من تخصيص سنة للإبليات إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش “.
وأوضح ابن حثلين أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) وأعضاءها حريصون كل الحرص على وجود البرامج والفعاليات المتنوعة، التي تواكب برامج اعتماد السنة الدولية للإبليات 2024، والأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لها، وأبرزها حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع، والحرص على توفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وذلك بالتعاون مع جميع المنظمات والجمعيات الدولية ذات العلاقة ومنها جمعية الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويأتي تخصيص منظمة الأمم المتحدة سنة للإبليات ضمن سياستها في تعيين وتخصيص سنوات لموضوعات محددة، وذلك بهدف التركيز عليها ولفت نظر العالم إلى الاهتمام بها.
وتهدف مبادرة السنة الدولية للإبليات 2024 إلى ضرورة وجود تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي، من أجل تغذية 795 مليون جائع حاليًا، إضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050م.
يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) جهة غير ربحية مقرها الرياض تأسست عام 2019 م وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.

 

روابط ذات صلة

ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض

ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض
الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية

“الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*