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أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=894162
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية , مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً سموه على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم .
وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات .

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