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الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران

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الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران
http://almnatiq.net/?p=894168
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، قائد قوة الواجب المشتركة بالمسرح الجنوبي اللواء ركن عايض بن نمشان القرني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، وبارك سموه تعيين اللواء الركن ضاوي بن جابر غزواني خلفًا له.
وأعرب سموه عن شكره للواء ركن القرني، على ما قدمه خلال عمله، وأمنياته للواء ركن غزواني بالتوفيق في مهمته الجديدة.
من جهتهما عبر قائد قوة الواجب المشتركة بالمسرح الجنوبي وقائد القوة المعين عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة نجران، متمنين التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم ، معربين عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات، ومتابعته الدائمة التي تلقاها القوات المسلحة بالمنطقة.

 

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