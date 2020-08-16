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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي
http://almnatiq.net/?p=894178
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم, رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية والأمانة العامة بمحافظة الزلفي بمناسبة بدء دورة المجلس الجديدة.
وهنّأ سموه أعضاء المجلس، متمنياً للمجلس التوفيق والنجاح في دورته الجديدة.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية أن يكون للمجلس دوره الفاعل في توفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في دعم عملية التنمية والتطوير.
فيما قدم رئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي إبراهيم بن عطاالله العطاالله نيابة عن أعضاء المجلس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على توجيهاته السديدة ودعمه للقطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة، كما تسلم سموه التقرير المالي السنوي للعام المنصرم لغرفة الزلفي.

 

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