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المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

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تخدم ما يزيد على 38 ألف نسمة في عرعر ورفحاء..

المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=894182
المناطق - عرعر

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية دخول 4 مشاريع حيز الخدمة والتشغيل، وذلك بتكلفة تجاوزت 126 مليون ريال. وتأتي هذه المشاريع من أجل رفع نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي لمواكبة الطلب عليها في المنطقة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري، أن المشاريع تتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة عرعر (المرحلة الثالثة بمنطقة أ)، ربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا بمدينة عرعر، تنفيذ شبكات مياه وخزانات بمحافظة رفحاء، وربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام اسكادا بمدينة رفحاء.

وقال الشراري: “إن المشاريع سيكون لها الأثر الفعال في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية المقدمة وتحسينها وتطويرها في منطقة الحدود الشمالية، وذلك وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية المملكة 2030″، ويأتي تنفيذ مشروعي ربط محطتي تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام اسكادا في مدينتي رفحاء وعرعر ضمن مبادرات زيادة المحتوى الرقمي وفق برنامج التحول الوطني، مبينًا أن هذه المشاريع ستخدم أكثر من 38 ألف نسمة في مدينتي عرعر ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مراعية في ذلك تحقيق التوازن البيئي، ورفع الضرر عن العملاء .

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