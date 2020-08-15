احدث الأخبار

التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة
منطقة جازان
 المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي
منطقة الرياض
 ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض
أبرز المواد
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران
منطقة نجران
 الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية
أبرز المواد
 هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً
أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

أبرز المواد
نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة

نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة

منطقة جازان
المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

منطقة الحدود الشمالية

نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة

نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=894185
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالأمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي , ومدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، وعددا من الدعاة والمشايخ .
ورحب سموه بالجميع , مستمعاً سموه لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن الإجراءات المتبعة والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة عن جائحة كورونا المستجد كوفيد – 19 ، والمهام التي قام ويقوم بها الفرع في التعامل مع الوضع الحالي ووجود تفهم ومساعدة من المواطنين والمقيمين وتكثيف الحملات التوعوية لهم .
واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على عرض مماثل من مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أعمال الهيئة والخدمات التي قدمتها وتقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين فيها بالحملات التوعوية بمواجهة جائحة كورونا المستجد الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الاستراتيجية التي تواكب رؤية المملكة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.
وأشاد سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بتوفير كل ما يسهم في التصدي لهذه الجائحة ، حيث شهدت تلك الجهود بإشادة عالمية، مؤكداً أن الاحترازات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت عاملاً مهماً في عدم تفشي هذا الوباء ولله الحمد.
من جانبهما أعرب المدخلي والمالكي في ختام اللقاء عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

روابط ذات صلة

مدني جازان : العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات

مدني جازان : العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات
جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة
مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة

مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*