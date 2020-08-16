احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة
منطقة جازان
 المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي
منطقة الرياض
 ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض
أبرز المواد
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يكرم اللواء القرني ويبارك تعيين اللواء غزواني قائدًا لقوة نجران
منطقة نجران
 الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 فهد بن حثلين يرحب باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الأمم المتحدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنضم إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية
أبرز المواد
 هيئة التراث تُناقش العُمران والحِرف افتراضياً
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يطلق مرحلة الاستعداد الخاصة بالمدارس
منطقة القصيم
“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

أبرز المواد
نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة

نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة

منطقة جازان
المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

منطقة الحدود الشمالية
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي

منطقة الرياض

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=894188
المناطق - واس

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، 3,686 زيارة تفتيشية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمُحَدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر يوليو الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1,101 بلاغ في نفس الفترة.
وتَنوّعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافةً لعدم وجود أختام ضريبية
على منتجات التبغ.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمُحَدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الزلفي
ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض

ضربة جديدة بوجه روحاني.. بيع النفط في البورصة مرفوض
الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

الفضلي يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز لإنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*