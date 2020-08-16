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نائب أمير مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً

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نائب أمير مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً

نائب أمير مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=894194
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري.
وهنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، فيما عبّر الدكتور عسيري عن شكره للأمير بدر بن سلطان على دعمه للجامعة وبرامجها.
ثمّ قدّم الدكتور عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة والتي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي.

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