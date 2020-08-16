احدث الأخبار

” الخارجية الإماراتية” تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”
منطقة القصيم
 مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة عسير
 بلدية السودة الفرعية تعالج 40 موقع ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري
منطقة عسير
 أمير القصيم يستقبل مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير
منطقة القصيم
 تعليم تبوك: تطبيق بروتوكولات العودة داخل المدارس ومكاتب التعليم
منطقة تبوك
 مصادر تؤكد .. أمر ملكي يقضي بتطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7759.48 نقطة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً
ثقافة وفنون
 التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 3600 زيارة تفتيشية خلال أسبوع
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يلتقي مُديرَي الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف وعددا من الدعاة والمشايخ بالمنطقة
منطقة جازان
” الخارجية الإماراتية” تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي

” الخارجية الإماراتية” تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي

أبرز المواد
أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”

أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”

منطقة القصيم
مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

منطقة عسير
بلدية السودة الفرعية تعالج 40 موقع ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

بلدية السودة الفرعية تعالج 40 موقع ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

منطقة عسير

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7759.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7759.48 نقطة
http://almnatiq.net/?p=894197
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 55.23 نقطة ليقفل عند مستوى 7759.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بي سي آي، والواحة، وأنعام القابضة، والإنماء طوكيو، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زجاج، وتعليم ريت، ولازوردي، وأسمنت اليمامة، ومكة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.97%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، والإنماء، والجزيرة، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 253.61 نقطة ليقفل عند مستوى 8192.43 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1335 صفقة.

روابط ذات صلة

” الخارجية الإماراتية” تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي

” الخارجية الإماراتية” تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي
مصادر تؤكد .. أمر ملكي يقضي بتطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء

مصادر تؤكد .. أمر ملكي يقضي بتطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*