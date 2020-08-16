تعليم تبوك: تطبيق بروتوكولات العودة داخل المدارس ومكاتب التعليم

تبوك - فايز السميري

بمتابعة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية صباح اليوم في مدارس المنطقة تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية بما يساهم في سلامة الجميع.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير حرص إدارة تعليم تبوك على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس، مشيراً إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتاً لدور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية .