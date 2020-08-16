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أمير القصيم يستقبل مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير

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أمير القصيم يستقبل مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير

أمير القصيم يستقبل مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير
http://almnatiq.net/?p=894214
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مستشارة وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتورة مها القرزعي ، بحضور مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح ، وأمين عام مجلس فتيات المنطقة منال المهنا.

 

ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء بالجميع ، مستمعاً سموه لشرحٍ موجز عن ماتقدمه الوزارة من جهود لتطوير تقديم المواد العلمية واستخدام التقنية ، خصوصاً في هذه الجائحة وبداية العام الدراسي الجديد بتقديم التعليم عن بعد ، مشيرةً إلى أن هذه كإحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب والطالبات ومقدمي المادة التعليمية من معلمين ومعلمات ، والعمل على اختصار الوقت والجهد للطالب والطالبة .


ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما استمع إليه من جهود تبذلها وزارة التعليم ، وتطوير الخدمات التي تقدمها وتتبناها وزارة التعليم من ضمن منظومة دعم القرار ، مؤكداً أنها تهدف إلى تيسير عملية تحويل التعليم عن بعد للطلاب والطالبات ، وتتحقق له شروط التحويل ، لما تمر به ظروف تحتم عليه أن يحول التعليم عن بعد ، ووضع الضوابط والمعايير التي على ضوئها ستبني وتطور هذه الخدمة بإذن الله ، سائلاً الله التوفيق والسداد والجميع .

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