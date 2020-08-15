بلدية السودة الفرعية تعالج 40 موقع ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

المناطق - أبها

قامت بلدية السودة الفرعية بمعالجة نحو 40 موقعا ضمن جهودها في مبادرة معالجة عناصر التشوه البصري . حيث تم طمس بعض الكتابات المشوه للمنظر العام ، أوضح ذلك رئيس بلدية السودة الفرعية المهندس محمد الاحمري مبينا أن البلدية حريصة على إزالة هذه التشوهات حفاظا على جماليات المنطقة وذلك ضمن توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على مكافحة مثل هذه المخالفات علاوة على اهمية الاهتمام و تكثيف الجهود لتحسين المشهد البصري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، من خلال المشاركة المجتمعية لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوّه البصري بكافة أشكاله .