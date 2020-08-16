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أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”

أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”

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أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”

أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية قدرة في مشروع “باريستا”
http://almnatiq.net/?p=894224
المناطق - بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتب سموه بمقر الإمارة , اليوم ، على مبادرة جمعية قدرة النسائية الأهلية لعرض مشروع “باريستا” وتدريب الشباب والشابات على صناعة القهوة من خلال استفادة أكثر من 160 أسرة من هذه المبادرة.

 

واستمع سموه لشرحٍ موجز من قبل رئيس مجلس جمعية قدرة نهلة الجميعة عن تفاصيل ما تقدمه الجمعية من خدمات ومساعدة المجتمع وتمكين أعضائه على بدء وتنفيذ المشاريع ، مشيرة إلى أنه مدة برنامج المبادرة التدريبي أكثر من شهرين  ، تقدم لها أكثر من 1000 متقدم.

 

ونوه سموه بوجود مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تساعد على تنمية الاستثمار ، لافتاً سموه الانتباه إلى أن ما يميز المنطقة تعاون الجميع مع بعضهم البعض ، وتسخير الإمكانيات كافة في التعاون ونفع الآخرين لتحقيق كل نجاح. 

 

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن إيجاد فرص وظيفية لشباب وشابات المنطقة هو الهدف الأساسي لإمارة منطقة القصيم ، مشيداً بما لمسه من همة عالية في نفوس أبناء وبنات المنطقة ، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية قدرة على جهودهم في خدمة أبناء المنطقة ، مذكراً بأهمية إيجاد فرص العمل بشكلٍ مستمر ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.    

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ومدير مركز التنمية بمحافظة عنيزة مصلح المطيري ، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح ، وأمين مجلس فتيات القصيم منال المهنا.   

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