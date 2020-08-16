نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن أعمال ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم تقريراً عن أعمال ومناشط ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة باجازان خلال هذا العام 1441هـ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة ، مدير عام الجمعية بالمنطقة علي بن محمد معتبي .

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير الجمعية عن ما تضمنه التقرير من خدمات ومبادرات لذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال ذوى الإعاقة ، مستعرضاً البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية عبر نخبة من المختصين في مجال الإعاقة.

وأشاد المعتبي بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تلقاها الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مؤكداً أن الجمعية تعمل على مواصلة التعريف برسالتها نحو المجتمع من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية المختلفة.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما تضمنه التقرير من فعاليات وبرامج تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، موجها سموه ، بتطبيق مبادرة “نافذ” التي تعمل على تطبيقها الجمعية لتسهيل حركة المعوقين في المرافق الحكومية ومنها إمارة منطقة جازان ، مؤكداً سموه على أهمية رعاية هذه الشريحة من الأبناء, وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لهم, وتأهيل المستفيدين من برامج الجمعية لخدمة المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه .

وأشاد سموه بالدور الفعال للجمعية في تسخير كل الجهود والإمكانيات لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.