تعليم القصيم يباشر خطة تنفيذ إجراءات الدراسة عن بعد

المناطق - بريدة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح تشكيل اللجنة التنفيذية للتعليم الإلكتروني برئاسة المستشار التعليمي عبدالرحمن الفوزان وعضوية عدد من الإدارات ذات العلاقة بهدف سرعة تفعيل وتطبيق الدراسة عن بعد، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال اجتماع القيادات في تعليم القصيم بحضور مديري مكاتب التعليم الداخلية اليوم الأحد 26-12-1441هـ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإدارة العامة وعبر الربط المرئي مع الإدارات النسائية ومكاتب التعليم الخارجية، والذي شهد اعتماد خطة الإجراءات التنفيذية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ ، من خلال تأكيد أدوار مكاتب التعليم والمدارس، وجاهزيتها لبدء العملية التعليمية عن بعد، وتوفير الأدلة الاسترشادية والتعليمات التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور في فهم وتنفيذ طبيعة المرحلة التعليمية ، والتعامل مع المنصات الإلكترونية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات ونجاح سير عملية التعليم والتعلم خلال الفترة المقبلة .

بدوره هنأ المدير العام لتعليم القصيم محمد الفريح، الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس، والطلاب والطالبات، بانطلاقة العام الدراسي الجديد، موضحا الدور الكبير الذي ينتظرهم في أداء المهام التعليمية عبر الفصول الافتراضية من خلال الدراسة عن بعد.

وأكد الفريح أهمية مضاعفة الجهود من كافة الإدارات والأقسام لانجاح بداية العام الدراسي وثقته في الوصول لدرجة التميز المنتظرة من الجميع .