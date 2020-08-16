توقيع برنامج مشترك بين الملكية الفكرية والإعلام المرئي والمسموع للإنفاذ واحترام الحقوق

المناطق - فلاح الشعيفاني

استمراراً لجهود المملكة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج عمل مشترك مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الأحد 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020م، يأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، بموجب الصلاحيات والاختصاصات لكلاً منهما وبما لا يؤثر تنظيميًا على الاختصاص الأصيل الممنوح للطرفين، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات بين الطرفين والتدريب فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بعدد من الحملات التفتيشية على مستوى مناطق المملكة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، استهدفت محال الأجهزة الالكترونية والبرامج الحاسوبية والمواقع الالكترونية ومحال التسجيلات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية،