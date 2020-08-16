احدث الأخبار

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !
أبرز المواد
 الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية
أبرز المواد
 إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي
أبرز المواد
 مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون
أبرز المواد
 السجن 30 عاماً لمدير “العلاقات العامة والإعلام الأمني” بالداخلية الكويتية
أبرز المواد
 توقيع برنامج مشترك بين الملكية الفكرية والإعلام المرئي والمسموع للإنفاذ واحترام الحقوق
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال
أبرز المواد
 تعليم القصيم يباشر خطة تنفيذ إجراءات الدراسة عن بعد
منطقة القصيم
 متحدث الصحة : الاحترازات الوقائية والخدمات الصحية الداعمة أسهمت في نزول أعداد الحالات المصابة بكورونا المؤكدة والحرجة
أبرز المواد
 “سكني” يطلق خمسة مخططات جديدة في ثلاث مناطق ليصل عدد المخططات إلى 197 مخططاً
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن أعمال ومبادرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة
منطقة جازان
أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أبرز المواد
الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

أبرز المواد
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي

إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي

أبرز المواد
مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون

مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون

أبرز المواد

إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي

إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي
http://almnatiq.net/?p=894268
المناطق - واس

أجرى فريق طبي في مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية، عمليتين قيصريتين ناجحتين لسيدتين في العشرين والثلاثين من العمر كانتا مصابتين بفيروس ‫كورونا‬ “كوفيد 19”.
وأجريت العمليتان وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة في ذلك، ووفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات، وخرجت السيدتان من المستشفى بعد أن تم التأكد من صحتهما وصحة أطفالهما واستكمال العلاج.

روابط ذات صلة

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !
الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية
مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون

مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*