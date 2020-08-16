الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

المناطق - الرياض

هاجمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مساء اليوم الأحد، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بأنها “مسيسة وغير مهنية”، وذلك على خلفية تقرير للمنظمة يتهم الجماعة بطرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في أبريل الماضي، بذريعة فيروس كورونا، مما تسبب بمقتل العشرات منهم.

وقال القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مجلسها السياسي، محمد علي الحوثي، على حسابه في “تويتر” إن المنظمة الحقوقية الدولية طلبت منهم ليلة الـ11 من أغسطس رداً على استفسارات بشأن مهاجرين إثيوبيين، على أن يتم إرسال الرد خلال اسبوع، لكنهم تفاجأوا بنشر تقريرها بعد يوم واحد من رسالتها.

الحوثي أكد أن جماعته سبق وأن أجابت على استفسار بشأن آخر ولم تنشره “هيومن رايتس ووتش” حتى الآن، لكنه لم يكشف عن فحواه، مضيفاً” ونحن نوضح هذا لنؤكد أن هذه المنظمة مسيسة وغير مهنية”.

القيادي الحوثي أرفق مع تغريدته، صورة “مبتورة” للاستفسارات التي طلبها منه نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آدم كوغل.

وفي مذكرة “الاستفسارات” الخاصة بالمنظمة الدولية، سألت الحوثيين:” هل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو وكالات إنسانية أخرى، ومن ضمنها المنظمة الدولية للهجرة، “وصول حر وغير مقيد إلى المناطق في شمال اليمن عند الحدود حيث يعلق الإثيوبيين؟”.

المنظمة، وفقاً للمذكرة، حددت يوم 18 أغسطس الجاري موعداً لرد الحوثيين وتعليقاتهم على استفساراتها حول المهاجرين الإثيوبيين، كي تضمنها في تقريرها المقبل.