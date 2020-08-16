أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

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كشف تقرير صحي نشره موقع “ذا هيثل سايت” الطبي عن أن هناك أعشاب علاجية يمكن أن تساعد الإنسان في تخطي فترات الحزن والأسى، دون اللجوء إلى الأدوية المهدئة التي تحتوي على مواد كيميائية.

ووفقًا لـ”سبوتنك” يمكن استخدام هذه الأعشاء للشعور بالهدوء والراحة والسكينة، في الأوقات التي تتخللها مشاعر الحزن والاكتئاب، كما أنها يمكن استخدام زيوت هذه الأعشاب أيضًا للحصول على مزيد من الراحة والهدوء، ومن أهم هذه الأعشاب :-

الريحان :

ويُطلق عليه أيضًا عشب “التولسي” والذي يتميز بخصائصه العلاجية والشفائية التي تعمل على تعزيز الشعور بالنشاط والحيوية، ومشاعر الطمأنينة والهدوء.

الكركديه :

يُعتبر الكركديه عشب مضاد للاكتئاب لكونه يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.

الزعرور:

يعمل هذا العشب على تخفض مستويات الكوليسترول والسيطرة على ضغط الدم المرتفع، كما أنه يوفر الراحة والتخلص من مشاعر الحزن والأسى والكآبة.

الميموزا:

يُطلق عليه أيضًا “المستحية” وتعمل كمضاد حيوي، لكونها مفيدة جدًا للقضاء على مشاعر الاكتئاب والتوتر والحزن.

الموذرورت:

وهو نوع مفيد جدا لصحة القلب والجهاز العصبي، كما أنه يساعد في تخفيف القلق والتوتر، واستبدال هذه المشاعر بالراحة والطمأنينة والسكون.