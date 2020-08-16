احدث الأخبار

العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان
أبرز المواد
 “اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية
أبرز المواد
 أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !
أبرز المواد
 الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية
أبرز المواد
 إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي
أبرز المواد
 مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون
أبرز المواد
 السجن 30 عاماً لمدير “العلاقات العامة والإعلام الأمني” بالداخلية الكويتية
أبرز المواد
 توقيع برنامج مشترك بين الملكية الفكرية والإعلام المرئي والمسموع للإنفاذ واحترام الحقوق
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن تشغيل 4 مشاريع في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال
أبرز المواد
 تعليم القصيم يباشر خطة تنفيذ إجراءات الدراسة عن بعد
منطقة القصيم
 متحدث الصحة : الاحترازات الوقائية والخدمات الصحية الداعمة أسهمت في نزول أعداد الحالات المصابة بكورونا المؤكدة والحرجة
أبرز المواد
العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

أبرز المواد
“اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية

“اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية

أبرز المواد
أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أبرز المواد
الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

أبرز المواد

العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان
http://almnatiq.net/?p=894278

أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، عن العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل – ولله الحمد – أي إصابات في المواقع.

روابط ذات صلة

“اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية

“اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية
أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !

أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !
الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*