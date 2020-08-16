احدث الأخبار

متحدثة التعليم:بدء الدراسة عن بُعد الخيار المتاح للوزارة والجهات ذات العلاقة
أبرز المواد
 المقام السامي يوجه بإنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر
أبرز المواد
 سوق تمور بريدة أكثر من 100 عاماً من العطاء ويتوثّب لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠
أبرز المواد
 الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد “الإساءة لمبولحي”
الرياضة
 انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 4 انتصارات وتعادلين
أبرز المواد
 العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان
أبرز المواد
 “اتحاد القدم” يمنح سلفة بقيمة 6 ملايين و400 ألف لأندية الدرجة الأولى والثانية
أبرز المواد
 أعشاب طبيعية تساعد على الهدوء والراحة وتحسن المزاج !
أبرز المواد
 الحوثيون يهاجمون منظمة هيومن رايتس: مسيسة وغير مهنية
أبرز المواد
 إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين أصيبتا بفيروس كورونا بمستشفى رفحاء المركزي
أبرز المواد
 مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية تعود لأكثر من 3 قرون
أبرز المواد
 السجن 30 عاماً لمدير “العلاقات العامة والإعلام الأمني” بالداخلية الكويتية
أبرز المواد
متحدثة التعليم:بدء الدراسة عن بُعد الخيار المتاح للوزارة والجهات ذات العلاقة

متحدثة التعليم:بدء الدراسة عن بُعد الخيار المتاح للوزارة والجهات ذات العلاقة

أبرز المواد
المقام السامي يوجه بإنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر

المقام السامي يوجه بإنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر

أبرز المواد
سوق تمور بريدة أكثر من 100 عاماً من العطاء ويتوثّب لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠

سوق تمور بريدة أكثر من 100 عاماً من العطاء ويتوثّب لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠

أبرز المواد
الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد “الإساءة لمبولحي”

الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد “الإساءة لمبولحي”

الرياضة

انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 4 انتصارات وتعادلين

انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 4 انتصارات وتعادلين
http://almnatiq.net/?p=894281
المناطق - الرياض

انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 6 مباريات ، حيث فاز فريق نجران على مضيفه الجيل بنتيجة 2-1 ، ليرتفع رصيد نجران إلى 42 نقطة بالمركز الثاني عشر ، وتوقف رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وتعادل فريق النهضة مع ضيفه الجبلين بنتيجة 2-2، ليرفع النهضة رصيده لـ 51 نقطة بالمركز السادس ، بينما رفع الجبلين رصيده لـ 42 نقطة بالمركز العاشر، فيما فاز فريق الباطن على ضيفه فريق الخليج بنتيجة 1-0 ، ليرفع الباطن رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي فريق الخليج على رصيده السابق 32 نقطة بالمركز الخامس عشر .
وكسب فريق العين مضيفه فريق المجزل بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد العين 61 نقطة بالمركز الأول ، فيما بقي المجزل عند رصيده السابق 29 نقطة بالمركز السابع عشر ، وتعادل فريق الطائي مع ضيفه فريق الشعلة بنتيجة 0-0، ليكون رصيد الطائي 43 نقطة بالمركز الـتاسع ، والشعلة 42 نقطة بالمركز الحادي عشر، وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة فاز فريق جدة على فريق القادسية بنتيجة 2-0، ليرفع جدة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي رصيد القادسية عند النقطة 56 بالمركز الثالث.
وتستكمل غدًا الجولة 31 بأربع لقاءات حيث يستضيف فريق الثقبة فريق البكيرية، ويلعب النجوم أمام الكوكب، وحطين ضد الأنصار، وأحد مع التقدم في آخر مباريات الجولة.

روابط ذات صلة

متحدثة التعليم:بدء الدراسة عن بُعد الخيار المتاح للوزارة والجهات ذات العلاقة

متحدثة التعليم:بدء الدراسة عن بُعد الخيار المتاح للوزارة والجهات ذات العلاقة
المقام السامي يوجه بإنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر

المقام السامي يوجه بإنشاء لجنة وزارية لمكافحة التستر
سوق تمور بريدة أكثر من 100 عاماً من العطاء ويتوثّب لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠

سوق تمور بريدة أكثر من 100 عاماً من العطاء ويتوثّب لتحقيق تطلعات رؤية ٢٠٣٠

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*