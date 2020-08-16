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الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد “الإساءة لمبولحي”

الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد “الإساءة لمبولحي”
http://almnatiq.net/?p=894290
المناطق - محمود القاضي
بدأت إدارة نادي الاتفاق وبالتشاور مع عدد من القانونيين العمل على رفع شكوى على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظراً لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس رايس مبولحي.
وتعمل الإدارة الاتفاقية على إعداد ملف متكامل للقضية يحوي رصداً للمخالفات والتجاوزات التي جرت أثناء وبعد مواجهة الاتفاق مع الاتحاد والتي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي بجدة، موثقة بالفيديو والصور الفوتوغرافية.
ميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد بالنادي وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب قد اشتمل على تماربن استرجاعية للاعبي الفريق الذين خاضوا مباراة الاتحاد مع المعد البدني الكابتن ضياء عمارة. فيما أجرى لاعبو الفريق الذين خاضوا أجزاء من لقاء الاتحاد والذين لم يشاركوا تدريباً على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، حيث ابتدأ التدريب بتمارين لياقية مع المعد البدني الكابتن نور الدين رجب على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة جادة من لمستين على ثلث الملعب.
من جهة أخرى يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش مؤتمراً صحفياً عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك للحديث عن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح والتي ستجمعهما يوم الأربعاء في الأحساء.

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