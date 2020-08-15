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نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”

نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”

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نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”

نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”
http://almnatiq.net/?p=894305
المناطق - الأحساء

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد الفوز على الأخدود والصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الاولى .
وأقيمت التدريبات على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .
وبدأ الفريق الهجراوي الاستعداد للمباراة المقبلة أمام وجّ والتي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد بالطائف ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري الدرجة الثانية .
واستهل المدير الفني للفريق “محمد العياري” التدريبات بتمارين لياقية منوعة ، بعد ذلك طبق اللاعبين تدريبات فنية للجوانب الدفاعية والهجومية وبناء الهجمات عن طريق الأطراف والعمق ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بمناورة كروية .

 

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