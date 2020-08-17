احدث الأخبار

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام
أبرز المواد
 وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية
أبرز المواد
 الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال
أبرز المواد
 وزير الطاقة: لدينا خطط لتصبح المملكة من الدول الرئيسة في تصدير الكهرباء
أبرز المواد
 النصر يقترب من حسم 3 صفقات ..والبرازيلي أول الراحلين !
أبرز المواد
 الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير وتمتد للباحة
أبرز المواد
 نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”
المنطقة الشرقية
 “كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
أبرز المواد
 حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع
أبرز المواد
 لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم
أبرز المواد
 إيجابي للمقترضين .. 3 من 4 مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية تتداول دون 1 %
أبرز المواد
 السوق العقارية تستهل نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض أسبوعي 43.7 %
أبرز المواد
قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

أبرز المواد
وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

أبرز المواد
الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

أبرز المواد
وزير الطاقة: لدينا خطط لتصبح المملكة من الدول الرئيسة في تصدير الكهرباء

وزير الطاقة: لدينا خطط لتصبح المملكة من الدول الرئيسة في تصدير الكهرباء

أبرز المواد

النصر يقترب من حسم 3 صفقات ..والبرازيلي أول الراحلين !

النصر يقترب من حسم 3 صفقات ..والبرازيلي أول الراحلين !
http://almnatiq.net/?p=894327
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ووفقًا لـ “الوطن”، اقتربت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، من حسم 3 صفقات محلية وأجنبية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أول الراحلين عن النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، سيكون البرازيلي جوليانو دي باولا، الذي يتمسك بمغادرة الفريق الأول لكرة القدم.

روابط ذات صلة

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام
وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية
الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*