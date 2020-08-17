النصر يقترب من حسم 3 صفقات ..والبرازيلي أول الراحلين !

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كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ووفقًا لـ “الوطن”، اقتربت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، من حسم 3 صفقات محلية وأجنبية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أول الراحلين عن النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، سيكون البرازيلي جوليانو دي باولا، الذي يتمسك بمغادرة الفريق الأول لكرة القدم.