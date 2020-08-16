أمانة الجوف تزيل 10 آلاف كتلة خرسانية لتحسين المشهد الحضري

المناطق - الجوف

أزالت أمانة منطقة الجوف 10 آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة، خلال عام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأكدت أمانة الجوف على استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري، مبينة أن المهام تشمل إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة إلى أعمال النظافة. كما تتضمن الأعمال رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.

وأكدت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر 940 ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبإشراف من أمين المنطقة.