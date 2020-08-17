احدث الأخبار

بين الدمج والتأهيل” (تعافي الخيرية) تلحق 37 طالبا بالبكالوريوس والدراسات العليا
أبرز المواد
 أمانة الجوف تزيل 10 آلاف كتلة خرسانية لتحسين المشهد الحضري
منطقة الجوف
 قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام
أبرز المواد
 وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية
أبرز المواد
 الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال
أبرز المواد
 وزير الطاقة: لدينا خطط لتصبح المملكة من الدول الرئيسة في تصدير الكهرباء
أبرز المواد
 النصر يقترب من حسم 3 صفقات ..والبرازيلي أول الراحلين !
أبرز المواد
 الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير وتمتد للباحة
أبرز المواد
 نادي هجر يستأنف تدريباته استعداداً لمباراته المقبلة أمام “وجّ”
المنطقة الشرقية
 “كمامة ذكية” لتحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم
أبرز المواد
 حكم بدفع 500 مليون دولار على “ابل” لانتهاك براءات اختراع
أبرز المواد
 لوقف الهدر الغذائي.. مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قياس وزنهم
أبرز المواد
بين الدمج والتأهيل” (تعافي الخيرية) تلحق 37 طالبا بالبكالوريوس والدراسات العليا

بين الدمج والتأهيل” (تعافي الخيرية) تلحق 37 طالبا بالبكالوريوس والدراسات العليا

أبرز المواد
أمانة الجوف تزيل 10 آلاف كتلة خرسانية لتحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف تزيل 10 آلاف كتلة خرسانية لتحسين المشهد الحضري

منطقة الجوف
قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

أبرز المواد
وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

أبرز المواد

بين الدمج والتأهيل” (تعافي الخيرية) تلحق 37 طالبا بالبكالوريوس والدراسات العليا

بين الدمج والتأهيل” (تعافي الخيرية) تلحق 37 طالبا بالبكالوريوس والدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=894346
أطلقت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقليه (تعافي ) بالمنطقة الشرقيه العديد من البرامج التأهيلية والتعليمية للمتعافين من الإدمان عبر مراحل مختلفة  تهدف الى دمج المتعافين وتأهيلهم في المجتمع ليكونو أعضاء مؤثرين قادرين  على الاعتماد على أنفسهم
حيث رعت الجمعية   37 طالبا جامعياً متعافياً  من المخدرات التحقوا  بالجامعات السعوديه  بعد إكمالهم  البرامج  العلاجية والتأهيلية ،  وتكفلت الجمعيه أيضا بدعمهم في سداد  جميع الرسوم الدراسية و تحفيز المتميزين منهم  بمكافآت خاصة  عبر الشراكة مع اعضائها الداعمين .
في حين التحق المتعافين من المخدرات بالدراسة الجامعية بعد ان أنهوا برنامجهم العلاجي  في عدة تخصصات جامعية منها  علم النفس وعلم الاجتماع والادارة العامه وادارة الاعمال  والقانون
بالإضافة الى وجود اثنين  من المتعافين  التحقوا  بمرحلة الماجستير بعد حصولهم على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
أوضح ذلك المدير التنفيذي لجمعية تعافي الخيرية الاستاذ مبارك بن على الحارثي
مشيرا الى  ان المتعافي هو شخص زلت قدمه وتعثّر ومتى ما وجد الاحتواء والدعم والمسانده  فإنه يعود الى  الى جادة الصواب  بل ويكون عاملاً من عوامل بناء المجتمع
وذكر الحارثي ان جهود حكومتنا حفظها الله  لها بصمتها الخاصة في رعاية المتعافين من المخدرات وتعد من أبرز النماذج التي يحتذى بها عالمياً في التعامل مع المدمن  حيث يعامل على انه مريض يستحق العلاج  ويقدم له العلاج والتاهيل مجاناً وبسرية عاليه ولا يلاحق قانونياً اذا ابدى المريض رغبته في العلاج   ،
كما اردف  قائلاً أن العمل الخيري في بلد الحرمين الشريفين يحظى بالدعم السخي من قائد بلادنا خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الامين   حظهما الله
كما نوه بما يقدمه سمو  أمير  المنطقة الشرقيه حفظه الله والذي يعد الداعم الاول للعمل الخيري في المنطقة الشرقيه والذي لم  يدخر جهداً في دعم الجمعية لتؤدي رسالتها التوعوية والعلاجية  والتأهيلية  المناطة بها والتي تسهم بإذن  الله في حفظ الفرد والاسرة والمجتمع من وباء  تعاطي المخدرات وما يترتب عليه عواقب وخيمة .
كما ذكر  الحارثي أن جمعية تعافي الخيريه من الجمعيات الصحية المتخصصة  في رعاية المتعافين من المخدرات ولها جهود كبيره في دعم المتعافين واسرهم ولديها برنامج تأهيلي  يقام تحت إشراف  الجمعيه بمدينة الدمام .
وقد ساهمت الجمعية في دعم ما يقارب من 7500 متعافي على مستوى المملكة بعد ان تم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم وساهمت في عودتهم بعد توفيق الله  الى احضان اسرهم واصبحوا احد اهم ركائز لبنات بناء المجتمع.

روابط ذات صلة

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام

قادما من جازان ..الرحالة جبران الفيفي يصل الرياض سيرا على الأقدام
وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية

وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية
الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

الموارد البشرية: “حماية الأجور” يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها 5 إلى 10 عمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*