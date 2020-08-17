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الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة كانسينو

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة كانسينو
http://almnatiq.net/?p=894349
المناطق - وكالات

كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، أن شركة “كانسينو بيولوجيكس” حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح “إيه دي5-إن سي أو في” ضد فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “الشعب” اليومية الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو، كما أعلنت كانسينو أنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

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